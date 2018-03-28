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Başkan Kalın hasta ziyaretlerine devam ediyor

Seyitgazi Belediye Başkanı , 51 Mahallede yaşayan vatandaşlarla yakından ilgilenerek hasta ziyaretlerine de devam ediyor.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:38
Başkan Kalın hasta ziyaretlerine devam ediyor

Belediye görevlerinin yanı sıra mahalle mahalle dolaşan Başkan , çalışmaları yerinde inceliyor. Bu esnada mahalle sakinleri ile de tek tek ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Vatandaşlarla sıkı diyalog içinde olan başkan Kalın, "Her bir mahallemizde ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın refahını düşünüyoruz. Sadece iyi günlerinde değil, zor sıkıntılı günlerinde de, yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile tüm hasta vatandaşlarımıza Allah'tan şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını kaydeden vatandaşlar ise, "Başkanımız sağ olsun yoğun işlerinin arasında bizleri unutmuyor. Ziyaretleri ile bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Başkan Hasan Kalın hasta ziyaretleri kapsamında son olarak Bardakçı Mahallesi'nde yaşayan ve yakın zamanda tedavi gören Hasan Efecan'ı ve ailesini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Başkan Kalın hasta ziyaretlerine devam ediyor
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