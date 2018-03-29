Eskişehirliler yağmurdan kaçamadıYağmur Eskişehirlileri sevindirdi

Eskişehir'de günlerdir aralıklarla devam eden yağmur etkisini göstermeyi sürdürürken, öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur bazı vatandaşları hazırlıksız yakalanırken ıslanmaktan kurtulamadılar. Bazı vatandaşların şemsiye alarak yollarına devam ettikleri görüntülenirken, bazıları da dükkanlara ve tramvay duraklarına sığındı. Öte yandan kısa sürede Eskişehir'in merkezindeki sokaklarda su birikintilerinin olduğu göze çarparken, bu sene yağışların az olmasından dolayı yakınan bazı vatandaşlar ise yağmurun yağmasına sevindiğini belirtti.

"ESKİŞEHİR'DE BİR GÜNDE 4 MEVSİM YAŞAMAK MÜMKÜN"

Mustafa Derisoy, bir vatandaş çiftçileri, toprağı düşünmemiz gerektiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz küresel ısınmayla iklim değişikleri çok oldu. Normalde toprağın yağmurdan ziyade kara ihtiyacı vardı. Karda maalesef yağmadı. Niye derseniz yağmur direk toprağa iniyor, kar süzüle süzüle iniyor. İklim değişiklikleri çok fena oldu. İnşallah bu yağmurlar biraz daha sürer. Kurak geçiyor mevsimler. Böyle olmaması lazım. Küresel ısınma sebebiyle sabahleyin soğuk oluyor, öğlen güneş oluyor, akşam tekrar soğuk oluyor. Kar yağdığı zaman kışın dahi Eskişehir'e 30 kilometre yerde Bozüyük'te yollar kapanıyor kardan, Kütahya 40 kilometre ileride orada da yollar kapanıyor. Eskişehir'de kar olmuyor maalesef. Eskişehir'de günde 4 mevsim yaşamak mümkündür. Buda Eskişehir'in bir özelliğidir" şeklinde konuştu.

Ayberk Karabayır ise yağmuru sevdiğini belirterek, "Yağmurlu hava sevdiğim için bana fark etmiyor genel olarak. Şuan memnunum hayatımda. Yok olumsuz bir yön yok. Olumlu yönü de Yağmuru sevdiğim mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş ise, "Yağmurlu havaları seviyorum. O yüzden pek bir şey olmuyor benim için. Yağmur güzeldir" ifadelerini kullandı.