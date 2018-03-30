Sarıcakaya'nın ilçe olmasının 60. yıl dönümü

Tarım Kooparatifi Sarıcakaya Ofisi'nin açılışı ile başlayan etkinlikler, Sarıcakaya Belediyesi önündeki programlarla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mehteran Takımı'nın konserinin olduğu kutlamalarda, Siirt'ten gelen şehit haberleri üzerine Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halk Oyunları grubunun gösterisi yapılmadı.

Açılış konuşmasını yapan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, ilçenin geçmişi hakkında bilgiler verdi. Sarıcakaya'nın geçmişten bugüne önemli bir yer olduğunu belirten Başkan Güler;

-"İlçemiz Tanzimat Dönemi öncesi İzmit Sancağı'nın Göynük kazasına bağlıyken, 1884 yılında Hüdavendigar eyaleti Ertuğrul Sancağı'nın Söğüt kazasına bir köy olarak bağlanmıştır. 1946 yılında Eskişehir'e bağlanan köyümüz, 1 Nisan 1958 tarihinde ilçe merkezi olmuştur. Oğuz boylarından bugüne kadar süre gelen ve bundan 60 yıl önce ilçe olan Sarıcakayamız için çalışmış tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, bürokratlarımızın mücadelelerini takdirle karşılarken, ebedi hayata intikal etmiş olanları da tanzimle, şükranla yad ediyorum" dedi.

"SARICAKAYA'NIN GELECEĞİ GEÇMİŞİNDEN DAHA GÜZEL OLACAKTIR"

Başkan Güler'in ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Sarıcakaya'nın coğrafi konumuna ve iklimine dikkat çekti. Vali Çakacak;

-"Eskişehir, gerek nitelikli sanayi tesisleriyle, gerek eğitimli nüfusuyla, gerekse de stratejik konumuyla ülkemizin kalkınmasına en fazla katkıyı sunan illerin başında gelmektedir. Siz Sarıcakayalı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Eskişehir el ele verip köylerimizi, beldelerimizi, ilçelerimizi ve ilimizi daha da kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Her birimiz en üretken olacağımız alanlarda, yaşadığımız yerlerin sunduğu avantajları da kullanarak elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Sarıcakaya, deniz seviyesinden yalnızca 220 metre olan yükseltisi, etrafını bir kale duvarı misali çeviren dağları ile son derece özgün bir konuma sahiptir. Bu özellikleri onu İç Anadolu Bölgesi'ndeyken Akdeniz iklimi yaşayan bir yer haline getirmektedir. İlçemizin Sakarya Nehri boyunca uzanan verimli topraklara sahip olduğu da düşünüldüğünde son derece olumlu bir ortam olduğu görülecektir. İlçemizin bu özgün konumu ve mikro klima iklim özelliği en güzel şekilde değerlendirilmelidir. Sarıcakaya'nın gerek ilimizin gerekse bölgemizin sebze ve meyve üretim merkezi olması için şartlar son derece uygundur. Hazırlanacak ve hayata geçirilecek nitelikli projeler istihdama katkı sağlanacağı gibi yereldeki kalkınmayı da gerçekleştirmiş olacaktır. Nitekim son yıllarda ilimiz genelinde hazırlanan ve hayata geçirilen, hibe olarak desteklenen projelerde Sarıcakaya ilçemiz öne çıkmaktadır. İnşallah Sarıcakaya'nın geleceği geçmişinden daha güzel olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Sarıcakaya'nın ilçe oluşunun 60. yıl dönümünü kutluyor; Sarıcakayalı hemşehrilerimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.