Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Eskişehir Bölge Haberleri > ESO’da başkanlık seçimi için oy kullanımı başladı

ESO’da başkanlık i için oy kullanımı başladı

Sanayi Odası (ESO) leri sabah erken saatlerde başladı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:59
ESO’da başkanlık seçimi için oy kullanımı başladı

Sanayi Odası'nda (ESO) yapılan de Celalettin Kesikbaş ve Nadir Küpeli başkan olmak için yarışacak. Sabah saat 09:00'da başlayan seçimlerde 588 kişinin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise akşam saat 17:00'da tamamlanacak. Daha sonra kullanılan oyların sayım işlemi başlayacak ve çıkacak sonuca göre ESO'nun başkanı belli olacak.

Başkan adayı Celalettin Kesikbaş, yaptığı açıklamada, yeni bir vizyon için burada olduklarını vurguladı. Kesikbaş, "Hep söylüyoruz, 4 Nisan son şansımız. Eskişehir sanayisi için son şans. Yeni bir vizyon için buradayız. Yeni bir vizyonla beraber, yeni projelerin devamını sağlayacağız. Bunun mücadelesini yaklaşık bir senedir veriyoruz. İnşallah bugün nihayetlendireceğiz. Sonuç güzel de bitecek. Hayırlısı oldun diyorum. Eskişehir kazansın, ülkemiz kazansın" diye konuştu.

Diğer başkan adaylarından Nadir Küpeli ise seçimle ilgili sanayicinin iradesine güvendiklerini söyledi. Küpeli, "Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra sıra sanayicilerde. Yoğun bir süreç oldu bunu biliyoruz. Biz başkalarından güç almadık, sadece sanayicinin gücüne ve sanayicinin iradesine güveniyoruz. Dışarıdan çok müdahale oldu bu seçimlere bunun farkındayız ama biz bir tek şeye inandık, o da bizim aklı selim sanayicimizdir. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ESO’da başkanlık seçimi için oy kullanımı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN