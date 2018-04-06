İstismara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Avrupa Konseyi tarafından 2010 yılında çocuğa karşı cinsel şiddeti sonlandırmak amacıyla başlattığı "Beşte Bir" projesi, Tepebaşı Belediyesi'nin 11 Mayıs 2015'te imzaladığı Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzorotte Sözleşmesi) kapsamında Eskişehir'de de uygulanıyor. Çocuğa yönelik her türlü istismarı önlemeye yönelik "Beşte Bir" projesi ile 5-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine, çocuğa karşı her türlü istismarın önlenmesi konusunda bilgiler aktarılıyor. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Çocuk Sanat Merkezleri ve Belde Evleri'nde, çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi hedefi ile çocuklara olumlu ve olumsuz temas sınırları, iç çamaşırı kuralının ne olduğu ve temas konusunda çocukların neye "Evet" neye "Hayır" demesi gerektiği uygun bir dil ile öğretiliyor.

Projenin diğer ayağı olan Veli Buluşması Günleri'nde de veliler, çocuğa karşı cinsel şiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendiriliyor. Bu toplantılarda aileler, çocuğa yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda bilgi ve araçlar ile donatılarak, ailelere özellikle cinsel istismarı önleyici bilgiler ve risklerin önlenmesine yönelik neler yapılabileceği anlatılıyor.

Son ayağı Gazipaşa Belde Evi'nde gerçekleştirilen eğitime katılan veliler yetkililere teşekkür ederken Beşte Bir projesi kapsamında bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.