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'de trafik sı: 1 ölü, 2 yaralı

'de meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:01
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

, Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 31'nci kilometresinde meydana geldi. Seyir halinde olan M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü. Araçta yolcu olarak bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü M.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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