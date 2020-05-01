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ESOGÜ, Covid-19 sürecindeki faaliyetlerini duyurmak için bir internet sayfası oluşturdu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:30 ABONE OL
ESOGÜ, Covid-19 sürecindeki faaliyetlerini duyurmak için bir internet sayfası oluşturdu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Korona virüs (Covid-19) sürecinde bünyesindeki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için bir internet sayfası oluşturdu.
ESOGÜ Koordinasyon Komisyon Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş yürütüyor. 13 üyeli komisyonda Sağlık Bakanlığının Korona virüs Bilim Kurulunda yer alan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş da yer alıyor. Kurumsal İletişim Merkezinin kamuoyunu bilgilendirme politikaları kapsamında hazırladığı site sayfasına https://covid19.ogu.edu.tr/ adresi ile ulaşılabiliyor. Sayfa Korona virüs pandemisine ilişkin sağlık hizmetleri, bilimsel yayınlar, AR-GE çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak. Sağlık duyurularının yanı sıra ESOGÜ’nün Korona virüs ile mücadele tedbirlerine, eğitim öğretim faaliyetlerine, basında yer alan haberlerine de yer verilecek.
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ESOGÜ, Covid-19 sürecindeki faaliyetlerini duyurmak için bir internet sayfası oluşturdu
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