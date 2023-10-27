Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi?