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Haberler Fotohaber Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile gelecek hafta neler olacak?

Dilek Taşı 8. Bölüm fragmanı izle araştırmaları arama motorlarında yerini aldı. Kanal D'nin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı son bölümünde seyircilere heyecan dolu anlar yaşatmıştı. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 1 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle linki…

Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemi meşgul ediyor. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yapım her hafta çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle araştırmaları hız kazandı. İşte, Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı…

Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE

25 Ekim tarihli yeni bölümü izlemek için:

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi?

Dilek Taşı 8. bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Mustafa ise farkında olmadan Figen'i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?

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