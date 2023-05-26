Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:40

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak? Bakan Özer "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi! Seçimin ertesi günü...

28 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan seçimlerle beraber gündeme gelen bir konu da 29 Mayıs Pazartesi tarihinde okulları açık olup olmayacağı konusu oldu. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak?" sorularına yaptığı açıklamayla yanıt vermiş oldu. 14 Mayıs tarihli ilk turda seçimden hemen sonraki gün eğitime 1 gün ara verilmişti. Peki, 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.