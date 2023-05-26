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Haberler Fotohaber 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak? Bakan Özer "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi! Seçimin ertesi günü...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:40

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak? Bakan Özer "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi! Seçimin ertesi günü...

28 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan seçimlerle beraber gündeme gelen bir konu da 29 Mayıs Pazartesi tarihinde okulları açık olup olmayacağı konusu oldu. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak?" sorularına yaptığı açıklamayla yanıt vermiş oldu. 14 Mayıs tarihli ilk turda seçimden hemen sonraki gün eğitime 1 gün ara verilmişti. Peki, 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Bakan Özer seçimin ertesi gününü işaret etti: 29 Mayıs okullar tatil mi?

28 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimler öncesinde "29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak?" soruları gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, seçimin ilk turunda da seçimin ertesi gününü resmi tatil olarak ilan etmiş ve o tarihte öğretmenler de idari izinli sayılmıştı. Hal böyleyken gözler şimdi önümüzdeki Pazar günü düzenlenecek 2. Turda. Peki, 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve tüm detaylar.

29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Bakan Özer seçimin ertesi gününü işaret etti: 29 Mayıs okullar tatil mi?

29 MAYIS'TA OKUL VAR MI YOK MU?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer soruyu yanıtladı!

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29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Bakan Özer seçimin ertesi gününü işaret etti: 29 Mayıs okullar tatil mi?

SEÇİMDE SONRA 29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Bakan Özer seçimin ertesi gününü işaret etti: 29 Mayıs okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Bakan Özer seçimin ertesi gününü işaret etti: 29 Mayıs okullar tatil mi?

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

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