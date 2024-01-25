Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024