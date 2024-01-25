Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:31
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasında son adıma gelindi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre celp ve sevk dönemleri açıklandı. Şimdi ise gözler 2024 bedelli askerlik yerlerinin belli olacağı o tarihe çevrilirken o tarih açıklandı. Ve https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi sitesi linki ile askerlik yerleri adayların erişimine açılmaya başlıyor. İşte, ayrıntılar...