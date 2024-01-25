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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:31

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasında son adıma gelindi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre celp ve sevk dönemleri açıklandı. Şimdi ise gözler 2024 bedelli askerlik yerlerinin belli olacağı o tarihe çevrilirken o tarih açıklandı. Ve https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi sitesi linki ile askerlik yerleri adayların erişimine açılmaya başlıyor. İşte, ayrıntılar...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlik yerleri sorgulama e- devlet ekranı üzerinden takip ediliyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sonuçlar nereden ilan edildi? İşte, sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı.

Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

İşte, bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı;

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