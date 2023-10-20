BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı (pa.edu.tr)

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları bir süredir yanıt arıyor. Eylül ayında düzenlenen 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan bekçi adayları, bekçilik sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Sınav sonuç bilgisi Polis Akademisi pa.edu.tr, meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılacak. Başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve yedek olmak üzere listeler ilan edilecek. Peki; 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…