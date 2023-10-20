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Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:20

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı (pa.edu.tr)

Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı alımları kapsamında ziyaret ediliyor. Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Zorlu sorular karşısında ter döken binlerce bekçi adayı sonuçlar için geri sayımda. Takvime göre, sonuçlar ekim ayı içerisinde erişime açılacak. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları bir süredir yanıt arıyor. Eylül ayında düzenlenen 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan bekçi adayları, bekçilik sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Sınav sonuç bilgisi Polis Akademisi pa.edu.tr, meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılacak. Başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve yedek olmak üzere listeler ilan edilecek. Peki; 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayımlandı.

30 Eylül'de Ankara'da yapılan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi belli oldu.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde erişime açılacak.

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Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik sınav sonuç bilgisi https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

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