BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı (pa.edu.tr)

Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı alımları kapsamında ziyaret ediliyor. Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Zorlu sorular karşısında ter döken binlerce bekçi adayı sonuçlar için geri sayımda. Takvime göre, sonuçlar ekim ayı içerisinde erişime açılacak. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi ve konu hakkında detaylı bilgiler...