ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Sınavı 30 Nisan'da yapılmıştı. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Binlerce adayın gözü kulağı Özel Güvenlik Başkanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasında. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...