ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları yarın 19 Mayıs günü açıklanıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2023