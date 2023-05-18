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Haberler Fotohaber ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:54

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Sınavı 30 Nisan'da yapılmıştı. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Binlerce adayın gözü kulağı Özel Güvenlik Başkanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasında. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları yarın 19 Mayıs günü açıklanıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve ÖGG yenileme sınav sonuçları 78. Dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sonuçları ekranında (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik) adaylar ile paylaşılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2023

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanyor.

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ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK 102. TEMEL EĞİTİM VE 78. YENİLEME EĞİTİMİ ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK 102. TEMEL EĞİTİM VE 78. YENİLEME EĞİTİMİ ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarının 2 Mayıs Salı günü erişime sunuldu.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA

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