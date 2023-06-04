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Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:30

LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

Liselere geçiş sistemi kapsamında bugün düzenlenen LGS sınavına binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi katılım sağlıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayaliyle iki oturumluk sınava katılım sağlayacak adaylar sabahın ilk saatleriyle beraber "LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar ilk oturumda 75 ikinci oturumda ise 80 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.

LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saatiyle gündemdeki yerini aldı. Sınava, liseye geçiş yapacak milyonlarca öğrenci katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de velilerin gündeminde. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavda toplamda 90 soru yer alacak. İşte LGS sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

LGS NE ZAMAN BAŞLIYOR SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşiyor.

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LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde gerçekleşecek LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Ancak öğrenciler sınav saati öncesinde sınav yerlerinde bulunacak.

LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunulacak.

İlk oturum 09.30'da başlayacak ve 10.45'te sona erecek. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak.

LGS sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati: 2023 LGS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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