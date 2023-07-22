Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:11

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, lise yerleştirme sonuçları erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakında açıklanacak. Tercihler bu hafta sona erdi ve LGS yerleştirme sonuçları belli olacak. 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları öğrencilerin tercih döneminde 20 tercih hakkı bulunuyordu. Lise yerleştirme sonuçları meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar