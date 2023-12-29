Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:35
MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango bilet fiyatları, büyük ikramiye çekilişine az bir süre kala gündemde. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan çekiliş için heyecanlı olan vatandaşlar bilet alarak şanslarını denemek istiyor. Çeyrek, yarım ve tam olarak satışa sunulan Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango bilet fiyatları listesi!