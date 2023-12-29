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Haberler Fotohaber MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:35

MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango bilet fiyatları, büyük ikramiye çekilişine az bir süre kala gündemde. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan çekiliş için heyecanlı olan vatandaşlar bilet alarak şanslarını denemek istiyor. Çeyrek, yarım ve tam olarak satışa sunulan Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango bilet fiyatları listesi!

MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatları gündemde. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı büyük ikramiye çekilişi için satışa sunulan çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, fiyat listesi!

MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre; 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.

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MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dâhil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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MİLLİ PİYANGO GÜNCEL BİLET FİYATLARI 2024 || Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
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