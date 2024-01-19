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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 21:09 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 21:09

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

Star TV ekranlarının her cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanda Ferit'in babası Orhan tarafından mafyalarla gerçekleştirilen anlaşma sonucunda arabaların Kazım Ağa'nın önünü kestiğini görüyoruz. Yayınlanan diğer bir fragmandaysa Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış durumda. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, ölecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin finali ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken diziden çıkan ve yeni giren karakterler de konuşuluyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi sorusu fragmanla birlikte yanıt aramaya başladı. 54. Bölümü ile ekranlara gelecek yapım her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayımlanıyor. Karaktere hayat veren Diren Polatoğlulları'nın fragmanda mafya çeteleri tarafından saldırıya maruz kaldığı görülüyor. Kazım Ağa'nın saldırıdan sonra hayatta kalıp kalmayacağı, diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, tüm merak edilenler…

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLÜYOR MU?

Yalı Çapkını 54. Bölüm fragmanı ile tansiyon giderek yükseldi. Kazım Ağa ve Korhanların arasındaki gerilim arttıkça taraflar birbirine savaş açmaya başladılar. Fragmanda Orhan'ın Kazım Ağa'ya savaş açmak için adamlar tuttuğunu görüyoruz.

Orhan'ın adamlara "acımasınlar" şeklinde talimat vermesiyle birlikte seyirciler tarafından Kazım Ağa'nın dizideki rolü son mu buluyor sorularının sorulmasına yol açtı.

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

YALI ÇAPKINI KAZIM - DİREN POLATOĞULLARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat veren yıldızı parlayan oyuncu Diren Polatoğulları ayrılık iddialarına cevap vermedi.Ayrılık iddialarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dizinin tanıtımlarını paylaşan ünlü oyuncudan konuya dair açıklama gelmezken "Yalı Çapkını Kazım öldü mü" sorusu bu akşam ekranlara gelecek bölümle yanıt bulacak.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

Polatoğulları ardından Saklı hayatlar filminde oynadı. Karadayı dizisinde İbo karakteriyle adını duyuran Diren Polatoğulları yapımları arasında Kaçak, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda yer aldı. Ardından Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini oynadı.

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