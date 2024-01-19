Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
21:09
Star TV ekranlarının her cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanda Ferit'in babası Orhan tarafından mafyalarla gerçekleştirilen anlaşma sonucunda arabaların Kazım Ağa'nın önünü kestiğini görüyoruz. Yayınlanan diğer bir fragmandaysa Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış durumda. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, ölecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin finali ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken diziden çıkan ve yeni giren karakterler de konuşuluyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, detaylar…