Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi sorusu fragmanla birlikte yanıt aramaya başladı. 54. Bölümü ile ekranlara gelecek yapım her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayımlanıyor. Karaktere hayat veren Diren Polatoğlulları'nın fragmanda mafya çeteleri tarafından saldırıya maruz kaldığı görülüyor. Kazım Ağa'nın saldırıdan sonra hayatta kalıp kalmayacağı, diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? İşte, tüm merak edilenler…