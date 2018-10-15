Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...
Suudi Arabistan Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için "mavi ışık"la inceleme yapıyor.
Suudi Arabistan Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için "mavi ışık"la inceleme yapıyor.
Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil pek çok cinayeti mavi ışık yöntemiyle çözmüştü.
Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.
Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıyor.