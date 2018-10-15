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Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 23:43
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, olayını çözmek için ""la inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce i de dahil pek çok cinayeti yöntemiyle çözmüştü.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Kayıp Suudi Gazeteci için Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce i de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları " "yöntemini kullanıyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

yöntemi modern "olay yeri inceleme" yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda düğümü çözecek ışık...

Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor.

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