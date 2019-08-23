ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" alarma yol açtı

Amerika'dan, sebebi belirlenemeyen bir akciğer hastalığı şoku yaşanıyor. Son 2 aylık süre içerisinde 16 eyalette aynı şikayetle sağlık merkezlerine başvuranların ortak özelliği elektronik sigara kullanmaları. Nargile benzeri bir ürün olan, ancak pratik kullanımı sebebiyle daha yaygın olarak tüketilen elektronik sigaranın neden olduğu sanılan hastalık ile ilgili olarak tüm Amerika'da uyarılar yapılmaya başlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, hastalık hakkında soruşturma başlatırken, ülkedeki doktorları benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.