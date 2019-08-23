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  • ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" alarma yol açtı

'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" alarma yol açtı

'dan, sebebi belirlenemeyen bir şoku yaşanıyor. Son 2 aylık süre içerisinde 16 eyalette aynı şikayetle sağlık merkezlerine başvuranların ortak özelliği kullanmaları. Nargile benzeri bir ürün olan, ancak pratik kullanımı sebebiyle daha yaygın olarak tüketilen elektronik sigaranın neden olduğu sanılan hastalık ile ilgili olarak tüm Amerika'da uyarılar yapılmaya başlandı. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, hastalık hakkında soruşturma başlatırken, ülkedeki doktorları benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.

AA Amerika galerileri
Giriş Tarihi: 23.08.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 17:46
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

'de kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli sağlık kurumlarını harekete geçirdi.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirildi.

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ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtildi.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Açıklamaya göre, CDC yetkilileri vakalar üzerine soruşma başlatırken, ülkedeki tüm doktorları semptomlar üzerine bilgilendirerek benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de sorunun cihazlarındaki üretim hatasından kaynaklanması ihtimaline karşı vatandaşlardan olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Henüz herhangi bir can kaybına yol açmayan hastalığın salgın hastalık niteliğinde olmadığı, ancak hastalığa yol açan sebebin ortak olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı gizemli hastalık alarma yol açtı

Hastaların tümü "" adı verilen tütün ve diğer maddeler ilave edilebilen buhar teneffüs cihazları kullandığı ve büyük bölümünün de yakın zamanda cihazlarında "tetrahidrokannabinol" adı verilen esrar etken maddesi içeren ürünler kullandıklarını belirtti.

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