15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var! Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor. Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek... Ancak bu işe girmenin bir şartı var! Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün! İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım Seni buraya ne getirdi? 8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın. En yakın arkadaşınız kim?