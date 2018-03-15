Türkiye'nin en iyi haber sitesi

15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Giriş Tarihi: 15.03.2018 19:14
  • 1
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında de var!

  • 2
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Apple'ın ilanlarında başta olmak üzere ve 'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...

Ancak bu işe girmenin bir şartı var!

  • 4
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!

  • 5
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım

Seni buraya ne getirdi?

  • 6
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

  • 7
  • 33
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!
15.000 TL maaş ile eleman aranıyor!

En yakın arkadaşınız kim?

BİZE ULAŞIN