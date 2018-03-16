Tarihi buluşma

Galatasaraylı teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bugün 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Kadıköy'deki galibiyet hasretine artık son vermek isteyen Galatasaray'ın en büyük itici gücü yine taraftarları olacak. Sarı-kırmızılılar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bu akşam Türk Telekom Stadı'nda taraftarlarıyla buluştu. Saat 19.00'da başlayan antrenmanı kombineliler hariç 17 bin taraftarın takip ettiği belirtilirken, toplam 20 bin taraftarın Telekom Stadı'na geldiği belirlendi. Bir derbi öncesi Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenirken idmanı 13-16 Mart'ta İstanbul'daki GS Store'lardan en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarlar takip etti.