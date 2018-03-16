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Tarihi buluşma

Giriş Tarihi: 16.03.2018 19:24
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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma

Galatasaraylı teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bugün 19.00'da Stadı'nda bir araya geldi.

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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma

Kadıköy'deki galibiyet hasretine artık son vermek isteyen Galatasaray'ın en büyük itici gücü yine taraftarları olacak.

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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma

Sarı-kırmızılılar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bu akşam Stadı'nda taraftarlarıyla buluştu.

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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma

Saat 19.00'da başlayan antrenmanı kombineliler hariç 17 bin taraftarın takip ettiği belirtilirken, toplam 20 bin taraftarın Telekom Stadı'na geldiği belirlendi.

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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma

Bir derbi öncesi 'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenirken idmanı 13-16 Mart'ta 'daki GS Store'lardan en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarlar takip etti.

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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma
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Tarihi buluşma
Tarihi buluşma
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