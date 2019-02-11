Anne adayları dikkat: ​Tarama testleri gebelikte büyük önem taşıyor!

TEKNOLOJİ İLE TEST DUYARLILIKLARI ARTIYOR

Son zamanlarda hücre dışı fetal DNA (cf-DNA) testi gündemde. Bu test ile anneden alınan bir tüp kan ile ikili veya üçlü-dörtlü testlerden daha hassas bir şekilde riskli durumu taranabiliyor. Hata payları oldukça düşük. Teknik olarak bebeğin anne kanında gezen DNA parçaları tespit edilip analiz yapılıyor. Farklı teknolojiler ile bu test çalışılabiliyor. Maliyet biraz yüksek ama gelecekte biraz daha makul seviyelere ineceği düşünülüyor. Peki bu testi kimlere yapalım? İleri yaş, riskli tarama testi sonucu olan, daha önce sorunlu gebelik öyküsü olanlara bahsetmekte yarar var. Ama şunu bilmek gerekiyor, bu test amniyosentezin yerini tutmuyor.Bunların yanı sıra Pabuçcu, hamileliğin 20-22. haftalarında fetusun ayrıntılı bir şekilde ultrasonla incelenmesi gerektiğini anlatıyor. Bu testin fetusun kafa, karın, kemik yapıları, el-ayak yapıları ve kalbin incelenmesine olanak sağladığını vurguluyor. Prof. Dr. Pabuççu'ya göre tüm bu tarama testlerinin mutlaka zamanında yaptırılması gerekiyor.

TARTIŞMALI KONU: ŞEKER YÜKLEME TESTİ

Gebelik döneminde yapılması gereken testlerden biri de şeker yükleme testi. Ancak son zamanlarda bu testin bazı risklere yol açtığı ve yaptırılmaması gerektiği tartışılıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu testin gebeliğin 23-26. haftaları arasında yaptırılmasını önererek gestasyonel diyabet varlığının tanısını koymaya yaradığını söylüyor. Bunun yanında, şeker yükleme testinin de en az diğerleri kadar önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca test yaptırılmadığı takdirde, gebelik şekeri bulunan kişilerin bebeklerinin uzun dönemde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinin altını çiziyor. Yani tartışmalar bir yana, mutlaka şeker yüklemesi yapılması gerekiyor.