Anne adayları dikkat: ​Tarama testleri gebelikte büyük önem taşıyor!

ANOMALİYİ ÖNCEDEN YAKALAMAK MÜMKÜN!

Her anne adayının, hamilelik döneminde tarama testleri hakkında bilgilendirilmesi gerekli. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelik dönemi tarama testlerinin, Down sendromu dahil pek çok genetik anormallik durumunu önceden tespit imkânı sunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:



'Gebeliğin 11. haftasından başlayarak tarama testleri uygulanabilir. İlk test 11-14. haftalar arasında yapılabilen ikili (kan tahlili) testidir. Bu test sonucunda başta Down sendromu olmak üzere riskli durumlar hakkında bir risk analizi sunulur. Bu testin sorunlu durumu yakalama hassasiyeti %85 kadardır. Yani %15 kadar atlama olasılığı var. Bir diğer tarama testi ise üçlü veya dörtlü tarama testidir. Bu test 16.-18. Gebelik haftaları arasında yapılıyor ve yakalama hassasiyeti %60-80 arasında. Testler yüksek riskli çıktığında, bebekte mutlaka sorun olması gerekmediği gibi tersi de geçerli. Yani test sonucu temiz bile gelse bebek mutlak olarak hastalıksız diyemiyoruz.