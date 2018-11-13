Çocuğunuzun beslenmesinde ilk 5 döneme dikkat!

5 YAŞ VE SONRASI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin, bu yaş grubunda sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin artırılmasının sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimleri için çok önemli olduğunu vurguluyor. 5 yaş ve üzerinde günde 3 ana, 2 ara öğün beslenilmesinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Rahmi Tuna Tekin "Özellikle kahvaltı, çocuğunuzun akademik başarısı için önemlidir. Ara öğünlerde sağlıklı beslenmesi için meyve (meyve suyu yerine meyveyi posasıyla yemeye alıştırın), ayran, kefir, süt, tahıllı veya tam buğday unundan yapılmış ekmeğe olmak kaydıyla peynirli sandviç, kek veya poğaça (tam buğday unundan) gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Günde 1-1,5 litre su/sıvı tüketmesi çok önemli. Gazlı içecekler ve abur-cuburdan uzak durmaları için siz de örnek olmalısınız" diyor