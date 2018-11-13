Çocuğunuzun beslenmesinde ilk 5 döneme dikkat!

EMZİRME DÖNEMİ

Bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmeleri tartışmasız son derece önemli. Bebeğin ihtiyacı olan her besin maddesi anne sütünde yer alıyor. Üstelik bu mucizevi besin; çocuğu pek çok hastalıktan korumasının yanında sadece fiziksel gelişimine değil zihinsel ve ruhsal gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Araştırmalar, altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere başlanıp, emzirmenin de 2 yaşına kadar devam etmesinin çok faydalı olduğuna işaret ediyor. Özetle; çocukluk çağındaki doğal beslenmenin başlangıcı anne sütüne dayanıyor. Bebeğin günde 5 kez veya daha fazla idrar yapması, doğum sonrası 10. günde doğum kilosuna ulaşması anne sütünün yeterli olduğunu gösteriyor. Doktorunuz önermedikçe anne sütü haricinde hiç bir gıdayı hatta suyu dahi ilk 6 ay içinde vermeyin.