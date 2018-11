Çocuğunuzun beslenmesinde ilk 5 döneme dikkat!

1-2 YAŞ ARASI BESLENME

1-2 yaş arası beslenmede 4 temel besin grubu söz konusu. Et, süt, tahıl, sebze ve meyve grubu. Bu gruplarda yer alan besinleri her öğünde dengeli ve yeterli tüketmesine dikkat edin. Özellikle bu yaş grubunda sebze tüketiminde zorluk yaşandığından sabırlı olun, sevmediği sebzeyi farklı çeşitlerde, çeşitli süslemelerle, farklı günlerde yeniden verin. Yemek masasını çocuğunuz için korkunç bir yer haline getirmeyin. Çocuğunuz sizi örnek alacağından onun yanında siz de sebze tüketin. Süt grubundan yoğurt veya sütü iyi tüketen bir çocuk için peynir tüketimi konusunda ısrarcı olmayın. Burada önemli nokta her gruptan bir şekilde dengeli beslenme gerekliliği.