Öksürük şuruplarının bu tedavide yeri yok!

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç.Dr. Aydın Erdemir, iki yaşın altındaki 10 çocuktan birinde, daha çok kış aylarında görülen bronşiyolit hastalığına karşı aileleri uyardı.
Akut bronşiyolitin sıklıkla kış aylarında salgınlara yol açtığını anlatan Dr. Aydemir, "Özellikle düşük sosyo-ekonomik seviyeli, kalabalık yaşam koşulları olan ailelerin çocuklarında, sigara dumanına maruz kalan, anne sütü almayan, prematüre doğan bebeklerde daha sık görülür. En sık etken Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV)'tür, daha az sıklıkla sorumlu etkenler parainfluenza virüsler, influenza virüs, adenovirüs, mikoplazmadır. İlk bulgular burun akıntısı, öksürük ve hafif ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. 1-2 gün içinde bu yakınmaları, hırıltılı solunum, öksürük, hızlı solunum, nefes alıp vermede zorluk izler. Huzursuzluk, beslenmede güçlük, kusma, çok yüksek ateş, morarma da olabilir" dedi.