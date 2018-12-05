Değersizlik hissi çocukları etkiliyor!

Geçmişten bugüne birçok çocuk, aileleri için hiçbir zaman yeterince iyi olmadı.
Bazen okul notları, bazen spor, müzik gibi alanlardaki başarı/sızlıkları, biraz daha büyüdüğünde para, kariyer, güzellik gibi konularda statü kıyaslamasına maruz bırakıldı. Sadece kendisi olduğu için sevilen, takdir gören, mutlulukla kabul edilen kaç çocuk sayabilirsiniz etrafınızda? Sürekli eleştirilen, hep başkaları örnek gösterilen biz zavallı çocuklar… Daha 2-3 yaşlarındayken kendimiz olmanın yeterli olmadığını öğrenerek büyüdük, sonra da ailemizin vermediği desteği, onayı başkalarından beklerken bulduk kendimizi…Gelsin bunalımlar, depresyonlar...