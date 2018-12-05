Değersizlik hissi çocukları etkiliyor!

Kendi değerini bilme, evde öğrenilen bir kavram. O nedenle öncelikle evde çocuğun değerli olduğunu hissettirebilmek önemlidir. Bu da birey olarak farklı olabileceğini, toplumun tüm normlarına birebir uymak ve uygulamak zorunda olmadığını, saygı göstermek koşuluyla kendi düşüncelerini, duygularını özgürce ifade edebileceklerini çocuklarımıza anlatmakla olacaktır. Ama bunun için öncelikle ebeveynlerin kendi değerlerinin farkında olan bireyler olması gerekiyor elbette. Eğer bununla ilgili bir eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, kabul görmeyen, onaylamayan ve sürekli eleştiren bir ailede büyüdüyseniz, öncelikle kendiniz için psikolojik destek almalısınız. Siz sadece ve sadece siz olduğunuz için değerlisiniz, kimseye kendinizi kabul ettirmek zorunda değilsiniz. Toplum normlarına yüzde yüz uymak zorunda değilsiniz, hep başkaları ne der diye büyütülen biz çocukların bunu bilinçaltımıza anlatmamız ne kadar zor olsa da, bu konu ciddi. Çünkü değersizlik hissi, gerçekten anneden-babadan çocuğa geçen bir düşünce tarzı.