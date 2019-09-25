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bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

ve adayları için bazı bilinmezleri ile birlikte oldukça heyecan verici ve mutlu sona ulaşılan bir süreçtir. Dokuz ay süren bu heyecanlı yolculukta, detaylı (ayrıntılı) veya ileri düzey ultrasonografi muayenesi ve tarama testleri gebelik takibinin anne ve açısından ve en az riskli geçirilmesini sağlayan önemli testlerdir. , Doğum ve Prof. Dr. , gebelik sürecinde yapılacak testler hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 16:42
Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

Hamilelik öncesi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönem adayları için heyecan ve mutluluk verici bir süreç olmasına karşın yorucu olabilir ve bazen de zorlukların üstesinden gelinmek zorunda kalınabilir. planlaması yapan anne adaylarının hamilelik öncesinde mutlaka jinekolojik muayenelerini tamamlaması gerekir. Bu muayene, olası riskli durumların tespit edilerek gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN AYRINTILI ULTRASON ŞART

, gebeliğin 11-14. haftaları ve 18-22. haftaları arasında bebekte normal dışı bir gelişim ve görünüm olup olmadığını belirlemek amacı ile detaylı yapar. Yüksek çözünürlükle çalışan gelişmiş bir ultrason cihazı kullanılarak yapılan bu ultrason muayenesi ortalama 40-45 dakika sürer. İşlem sonucunda bebekteki tüm ölçüm sonuçlarını, bebeğin gelişimi, normal ve normal dışı bulguları ve bunlara ilişkin önerileri ve yorumlanan tüm görüntüleri içeren bir rapor verilir. • Üç veya dört boyutlu ultrason inceleme ise yerine göre ve özellikle yüzeyel anatomi (yüz, dudak, eller, ayaklar gibi) ve bazı kalp anomalilerinin tanısında kullanılmaktadır. Uygun pozisyon ve görüntü kalitesi oluşursa, bebeğin yüzünü görebileceğiniz görüntüler alınır.

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Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

TÜM VÜCUT, AYRINTILI ULTRASONDA TEK TEK GÖZDEN GEÇİRİLİR
Ayrıntılı (detaylı) ultrasonografi ile bebeğin karnında duruş şekli, plasenta (bebeğin eşi) yerleşimi ve rahim ağzı uzunluğu, göbek kordonundaki damarların sayısı, bebeğin içinde bulunduğu su miktarı, büyüme takibi için ölçümler (kafa çapı, kafa çevresi, karın çevresi, kemik uzunlukları), kafa içi yapılar, yüz profili ve burun kemiği, üst dudak bütünlüğü, ense kalınlığı (11-14. haftada), akciğerler, diyafram zarı, kalp odacıkları, kalbe giren ve çıkan büyük damarlar, mide, bağırsak yoğunluğu, böbrekler ve idrar torbası, omurga, kollar, bacaklar, eller, ayaklar, uzun kemikler değerlendirilir. • Birçok ölçüm yapılarak bebekteki büyüme saptanır, bebeğin merkezi sinir sisteminde, göğüs boşluğunda, mide ve bağırsaklarda, iskelet sisteminde, böbrek ve idrar yollarında anormallik olup olmadığı tespit edilir.

Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

ve adayları için bazı bilinmezleri ile birlikte oldukça heyecan verici ve mutlu sona ulaşılan bir süreçtir. Dokuz ay süren bu heyecanlı yolculukta, detaylı (ayrıntılı) veya ileri düzey ultrasonografi muayenesi ve tarama testleri gebelik takibinin anne ve açısından ve en az riskli geçirilmesini sağlayan önemli testlerdir. , Doğum ve Prof. Dr. , gebelik sürecinde yapılacak testler hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

RİSKLİ GEBELİKLERDE RENKLİ DOPPLER TERCİH EDİLMELİ

Rahime kan akımını sağlayan uterin arterin ve bebeğin göbek kordonundan geçen kan akımının renkli Doppler ile incelemesidir. Bu inceleme, ilerleyen haftalarda gelişebilecek toksemisi olarak bilinen gebelik tansiyonu (preeklampsi), gebeliğin erken dönemlerinde anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar (CMV, rubella, parvovirus enfeksiyonları), bebekteki kromozom bozuklukları, doğumsal sakatlıklar, ikiz gebelik ve diğer çoğul gebelikler gibi gelişme geriliğine yol açabilecek durumlarda kullanılır.

Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

ANOMALİLERİN TESPİTİ İÇİN YALNIZCA ULTRASON YETERLİ DEĞİL

Down Sendromu veya diğer bazı kromozomal sakatlıklarda karnındaki yapısal olarak normal olabilir. Bu nedenle gebeliğin 11'inci haftasından itibaren itibaren bazı kromozom anomalileri için taramalar yapılır, bu taramalar bize kromozom hastalığının "o gebelikte olma olasılığını" istatistiksel sayılarla verir. Detaylı (ayrıntılı) veya ileri düzey ultrasonografi taramasında ense kalınlığı ölçülür, ikili ve dörtlü tarama testlerinden yararlanılır. Bu amaçla yapılan kombine-ikili veya entegre-dörtlü testlerin sakatlığı yakalama gücü %80-95 aralığındadır. Bunlara son yıllarda anne kanından elde edilen bebeğin DNA'sı ile yapılan de eklenmiştir. Anne kanında araştırılan bu tarama testinin kromozomal bozukluğu gösterme hassasiyeti %99'dur. • Tarama testlerinde riskli kabul edilen sonuçlarda 11-14 haftalar arasında CVS (koryonvillus örneklemesi) veya 15-22 haftalar arasında amniyosentez ile kromozom anomalilerinin kesin tanısı konulabilir.

Sağlıklı bir hamilelik için bu testleri mutlaka yaptırın

ANNE KARNINDA ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN

Her 100 gebelikten 2'sinde doğacak bebekte doğumsal bir sakatlık vardır. Tüm sakatların ancak bir kısmı yapısal ve görülebilir olduğu için gebeliğin 11-14. haftalar arasında yapılacak ultrasonografi incelemesi ile doğumda ortaya çıkacak bu sakatlıkların ancak %30-50'si tespit edilebilir. • Gebeliğin 18-23. haftalarında yapılan ayrıntılı ultrasonografi incelemesi ile bebekte olan sakatlıkların %50-70'si saptanabilir. Bazen ultrasonun yapıldığı haftada mevcut olan ve küçük olduğu için görülemeyen bir sakatlık daha ileri haftaları veya doğum sonrasında teşhis edilebilir. • Bebeğin zekası, görme veya işitme kusurları, endokrin bozuklukları, deri ve sinir hastalıkları, bazı kromozom bozuklukları veya nadir genetik hastalıklar gibi yapısal olmayan sakatlıklar ise ile tanınamazlar.

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