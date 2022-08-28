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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: 'Ya gidersiniz ya da...'
Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 11:54

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: 'Ya gidersiniz ya da...'

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde hücum ve sağ stoper için çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Dele Alli transferiyle Avrupa çapında gündem olmayı başarmıştı. Kerem Atakan Kesgin ile birlikte orta saha transferine noktayı koyan siyah-beyazlılar, bu kez de takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışıyor. Gönderilecek iki ismi belirleyen Beşiktaş, bu isimlerle görüşme yaptı. Bir yıldıza birçok talip çıkarken, diğer ismin menajerine rest çekildi. İşte tüm yaşananlar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: ’Ya gidersiniz ya da...’

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde hücum ve sağ stoper için çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Dele Alli transferiyle Avrupa çapında gündem olmayı başarmıştı. Kerem Atakan Kesgin ile birlikte orta saha transferine noktayı koyan siyah-beyazlılar, bu kez de takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışıyor. Gönderilecek iki ismi belirleyen Beşiktaş, bu isimlerle görüşme yaptı. Bir yıldıza birçok talip çıkarken, diğer ismin menajerine rest çekildi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: ’Ya gidersiniz ya da...’

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna katarak Avrupa çapında büyük ses getiren Beşiktaş, diğer taraftan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: ’Ya gidersiniz ya da...’

Dele Alli öncesi Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'le 4 yıllık sözleşme izalayan siyah-beyazlılar, orta saha transferini tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: ’Ya gidersiniz ya da...’

SIRIKI DEMBELE'DE FRENE BASILDI

Hücum bölgesine Siriki Dembele'yi almak isteyen ancak kontenjanını açamadığı için görüşmeleri yavaşlatan Beşiktaş, gidecek iki ismi belirledi ancak henüz ayrılık için somut bir gelişme yaşanmadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş 2 yıldızla yollarını ayırıyor! Menajerine rest çekildi: ’Ya gidersiniz ya da...’

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor.

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