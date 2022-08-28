Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde hücum ve sağ stoper için çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Dele Alli transferiyle Avrupa çapında gündem olmayı başarmıştı. Kerem Atakan Kesgin ile birlikte orta saha transferine noktayı koyan siyah-beyazlılar, bu kez de takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışıyor. Gönderilecek iki ismi belirleyen Beşiktaş, bu isimlerle görüşme yaptı. Bir yıldıza birçok talip çıkarken, diğer ismin menajerine rest çekildi. İşte tüm yaşananlar...