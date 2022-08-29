Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin transferleriyle orta saha rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, savunma ve hücum bölgesine de takviye yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Juvenutus'un iki başarılı ismi Matias Soule ve Marco Pjaca ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlıların, ana hedeflerinden olan yıldız stoperin transferi konusunda sabrı taştı ve rest çekti. İşte ayrıntılar...