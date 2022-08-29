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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferde sabrı taştı! "İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz..."
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferde sabrı taştı! "İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin transferleriyle orta saha rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, savunma ve hücum bölgesine de takviye yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Juvenutus'un iki başarılı ismi Matias Soule ve Marco Pjaca ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlıların, ana hedeflerinden olan yıldız stoperin transferi konusunda sabrı taştı ve rest çekti. İşte ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde sabrı taştı! İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin transferleriyle orta saha rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, savunma ve hücum bölgesine de takviye yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Juvenutus'un iki başarılı ismi Matias Soule ve Marco Pjaca ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlıların, ana hedeflerinden olan yıldız stoperin transferi konusunda sabrı taştı ve rest çekti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde sabrı taştı! İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz...

Transfer için son çalışmalarını yürüten ve hem stoper hem de hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, yıldız isme rest çekti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde sabrı taştı! İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz...

Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların, Juventus'tan iki futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastığı gündeme gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde sabrı taştı! İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz...

Arjantin U20 takımında yer alan Matias Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan golcü oyuncu Marco Pjaca öne çıkan isimler olmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde sabrı taştı! İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz...

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş'ın iki futbolcu için Juventus'la pazarlık masasına oturduğu ifade edilmişti.

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