Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
13:45
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferde sabrı taştı! "İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz..."
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin transferleriyle orta saha rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, savunma ve hücum bölgesine de takviye yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Juvenutus'un iki başarılı ismi Matias Soule ve Marco Pjaca ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlıların, ana hedeflerinden olan yıldız stoperin transferi konusunda sabrı taştı ve rest çekti. İşte ayrıntılar...