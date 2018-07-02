Vida'dan büyük sakarlık!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten son 16 turu maçında Hırvatistan, Danimarka'yı penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Eriksen, Schöne ve Nicolai Jorgensen'in vuruşlarını kurtaran Hırvatistan kalecisi Subasic, penaltı atışlarının kahramanı oldu. Maç sonunda en çok sevinen isimlerin başında ise Beşiktaş'ın stoperi Vida geliyordu. Vida, maç sonrası takım arkadaşlarıyla beraber tribünleri selamlarken karşılaşmanın kahramanı kaleci Subasic'i omuzlarına aldı. Omuzlarında Subasic olduğu halde sevinçten zıplamaya başlayan Beşiktaşlı Domagoj Vida, takım arkadaşını yere düşürdü. İşte o anlar...