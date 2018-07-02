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'dan büyük sakarlık!

Giriş Tarihi: 02.07.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 11:13
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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten son 16 turu maçında Hırvatistan, Danimarka'yı penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

Eriksen, Schöne ve Nicolai Jorgensen'in vuruşlarını kurtaran Hırvatistan kalecisi Subasic, penaltı atışlarının kahramanı oldu.

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

Maç sonunda en çok sevinen isimlerin başında ise Beşiktaş'ın stoperi geliyordu.

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

, maç sonrası takım arkadaşlarıyla beraber tribünleri selamlarken karşılaşmanın kahramanı kaleci Subasic'i omuzlarına aldı.

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

Omuzlarında Subasic olduğu halde sevinçten zıplamaya başlayan Beşiktaşlı Domagoj , takım arkadaşını yere düşürdü.

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!

İşte o anlar...

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'dan büyük sakarlık!
Vida'dan büyük sakarlık!
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