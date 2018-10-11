-80 derecede şok görüntüler...

Tüm dünya bu kareyi konuşuyor... Cyprien Verseux bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Şu sıralar Antartika'daki Concordia İstasyonu'nda çalışıyor. Dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta olmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu dahi medeniyete buradan daha yakın. İklimle ilgili araştırmalar yapan Cyprien, boş zamanlarında bir blog tutuyor ve böylesine zor bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor. Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle Cyprien'in Antarktika'daki yaşamından kesitler... Burası o kadar soğuk ki 9 ay boyunca buraya hiçbir araç gelip gidemiyor. 13 kişilik bir ekibiz. Aramızda teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor var. Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Farklı türde yiyecekleri pişirmeye başlıyor.