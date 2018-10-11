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-80 de şok görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 15:32
-80 derecede şok görüntüler...

Tüm dünya bu kareyi konuşuyor...

-80 derecede şok görüntüler...

Cyprien Verseux bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Şu sıralar Antartika'daki Concordia İstasyonu'nda çalışıyor.

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-80 derecede şok görüntüler...

Dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta olmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu dahi medeniyete buradan daha yakın.

-80 derecede şok görüntüler...

İklimle ilgili araştırmalar yapan Cyprien, boş zamanlarında bir blog tutuyor ve böylesine zor bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor.

-80 derecede şok görüntüler...

Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle Cyprien'in Antarktika'daki yaşamından kesitler...

-80 derecede şok görüntüler...

Burası o kadar soğuk ki 9 ay boyunca buraya hiçbir araç gelip gidemiyor. 13 kişilik bir ekibiz. Aramızda teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor var.

-80 derecede şok görüntüler...

Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Farklı türde yiyecekleri pişirmeye başlıyor.

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