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1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Giriş Tarihi: 01.06.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 11:46
1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi...

1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 'ya bir mağara ev satın aldılar.

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1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.

1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.

1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Mağarayı dönüştürecek paranın "P"sine sahip olmayan çift 25.000 'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar.

1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Çift, sonunda çareyi Alexis'in babasının restoranında çalışmakta buldu. Tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler.

1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

İşte gözlerinize inanamayacağınız dönüşüm...

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