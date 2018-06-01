1 euroya alıp saraya dönüştürdüler!

Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi... Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar. Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu. Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu. Mağarayı dönüştürecek paranın 'P'sine sahip olmayan çift 25.000 Euro'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar. Çift, sonunda çareyi Alexis'in babasının restoranında çalışmakta buldu. Tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler. İşte gözlerinize inanamayacağınız dönüşüm...