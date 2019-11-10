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  • 1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

1 Euroya aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

1 Euroya satın alan çift dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Büyük yankı uyandıran olay 'da yaşandı. Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro yani Türk Lirası karşılığı 6.35 lira olan bir rakama ev aldı. Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi. İşte haberin sizleri de hayretler içinde bırakacak detayları!

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:44
1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi...

1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Peki sonra ne mi yaptılar?

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1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara satın aldılar.

1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara satın aldılar.

1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.

1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.

1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil

Mağarayı dönüştürecek paranın "P"sine sahip olmayan çift 25.000 Euro'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar.

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