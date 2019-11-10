1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil
1 Euroya ev aldılar! Sonrasında olanlar inanılır gibi değil
1 Euroya ev satın alan çift dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Büyük yankı uyandıran olay İtalya'da yaşandı. Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro yani Türk Lirası karşılığı 6.35 lira olan bir rakama ev aldı. Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi. İşte haberin sizleri de hayretler içinde bırakacak detayları!
Giriş Tarihi: 10.11.2019
14:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
14:44
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