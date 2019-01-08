1 yıldır şampuan kullanmıyor! Sırrını açıkladı

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Virginia bu durumu şöyle anlatıyor; "Kısaca, bunu yapmamın sebebi vücudum üzerinde daha az şey kullanmak ve su giderlerinden akıp giden atıkları azaltmak. Yıkanırken 3 farklı çeşit sabun kullanmak bana tuhaf geliyor."