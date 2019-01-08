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  • 1 yıldır şampuan kullanmıyor! Sırrını açıkladı

1 yıldır kullanmıyor! Sırrını açıkladı

1 yılı aşkın süredir kullanmayan genç kadın durumundan son derece memnun. Bunu nasıl yaptığını ise bakın nasıl anlattı!

Giriş Tarihi: 08.01.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 09:27
1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

27 yaşındaki Avustralyalı Virginia Tapp, 1 yıldır saçına sürmüyor.

1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Saç bakım ürünlerini tümden hayatından çıkaran genç kadın, 3 çocuk annesi

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1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Sosyal medya hesabından, doğal malzemeler ile evinde yaptığı saç bakımı ürünlerini de paylaşıyor.

1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Virginia bu durumu şöyle anlatıyor; "Kısaca, bunu yapmamın sebebi vücudum üzerinde daha az şey kullanmak ve su giderlerinden akıp giden atıkları azaltmak. Yıkanırken 3 farklı çeşit sabun kullanmak bana tuhaf geliyor."

1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Gazeteci ve yazar olarak çalışan Virginia, "Tek fark gün içinde yapacak şeylerden 1 tanesinin eksilmesiydi." diye durumunu açıkladı.

1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

Kız kardeşini ziyarete giden genç kadın, saç diplerinde biraz yağlanma olduğunu fark etti.

1 yıldır şampuan kullanmıyor

1 yıldır şampuan kullanmıyor

İşte o noktada saç diplerini 1 bardak ılık suda eritilmiş karbonatla hafifçe ovdu.

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