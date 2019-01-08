1 yıldır şampuan kullanmıyor! Sırrını açıkladı

1 yılı aşkın süredir şampuan kullanmayan genç kadın durumundan son derece memnun. Bunu nasıl yaptığını ise bakın nasıl anlattı! 27 yaşındaki Avustralyalı Virginia Tapp, 1 yıldır saçına şampuan sürmüyor. Saç bakım ürünlerini tümden hayatından çıkaran genç kadın, 3 çocuk annesi Sosyal medya hesabından, doğal malzemeler ile evinde yaptığı saç bakımı ürünlerini de paylaşıyor. Virginia bu durumu şöyle anlatıyor; 'Kısaca, bunu yapmamın sebebi vücudum üzerinde daha az şey kullanmak ve su giderlerinden akıp giden atıkları azaltmak. Yıkanırken 3 farklı çeşit sabun kullanmak bana tuhaf geliyor.' Gazeteci ve yazar olarak çalışan Virginia, 'Tek fark gün içinde yapacak şeylerden 1 tanesinin eksilmesiydi.' diye durumunu açıkladı. Kız kardeşini ziyarete giden genç kadın, saç diplerinde biraz yağlanma olduğunu fark etti. İşte o noktada saç diplerini 1 bardak ılık suda eritilmiş karbonatla hafifçe ovdu.