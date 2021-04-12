HaberlerGaleriiPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:04Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:09
iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!
Bu aralar iPhone 13 hakkında ilginç iddialar var. Son yayınlanan raporlarda iOS 15'te hem parmak izi hem de yüz tanıma özelliğinin olduğu ileri sürüldü. Bu durum iPhone 13'te her iki biyometrik güvenlik sisteminin olacağını işaret ediyor. Daha önce de farklı kaynaklar, iPhone 13'te Touch ID ve Face ID'nin olabileceğini iddia etmişti. Bu söylentiler gündemi meşgul ederken, Apple'ın ismi iPhone 11 Pro haberleriyle manşetlere taşındı. 100 milyonda 1 olan bir hata gerçek oldu. İşte detaylar...