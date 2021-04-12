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Haberler Galeri iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:09

'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

Bu aralar 13 hakkında ilginç iddialar var. Son yayınlanan raporlarda 15'te hem parmak izi hem de yüz tanıma özelliğinin olduğu ileri sürüldü. Bu durum iPhone 13'te her iki biyometrik güvenlik sisteminin olacağını işaret ediyor. Daha önce de farklı kaynaklar, iPhone 13'te ve 'nin olabileceğini iddia etmişti. Bu söylentiler gündemi meşgul ederken, 'ın ismi haberleriyle manşetlere taşındı. 100 milyonda 1 olan bir hata gerçek oldu. İşte detaylar...

iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

ve 13 hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Yeni nesil iPhone ailesi hakkında farklı kaynaklardan gelen dedikodular var, ancak Apple her zaman olduğu gibi bu konuda yorum yapmıyor. iPhone 13 bir yana alırsak, Apple ilginç bir durumla manşetlerde kendine yer buldu. Bunun sebebi 2019'da piyasaya sürülen 'dan kaynaklanıyor.

iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

Birçok kişi dikkat etmese de 'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri de hoparlör ızgaralarının, bağlantı noktalarının, kamera muhafazasının ve düğmelerin hizalanmasındaki tekdüzeliktir. yıllardır bu çizgisinden sapmasa da 100 milyonda 1 denk gelen basım hatası sebebiyle belki de ilk kez bir iPhone'daki Apple logosu yamuk yerleştirildi.

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iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

İlginç tasarım hatasına konu olan model olarak kayıtlara geçti. Üretimden kaynaklanan tasarım hatası sebebiyle logosu sağa kaymış bir 11 Pro banttan indi ve kullanıcıyla buluştu.

iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

Ağır kalite testleriyle bilinen 'ın böyle bir hata yapması da hatalı üretilen 'u satın alan kişiye adeta piyango gibi vurdu. Zira Apple logosu hatalı basılan , normal satış fiyatının tam 2.7 katına yani 2700 dolara satıldı.

(Donanımhaber)

iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!
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