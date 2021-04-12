iPhone'daki bu hata 100 milyonda 1 oluyor! Rekor fiyatla alıcı buldu!

Birçok kişi dikkat etmese de iPhone'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri de hoparlör ızgaralarının, bağlantı noktalarının, kamera muhafazasının ve düğmelerin hizalanmasındaki tekdüzeliktir. Apple yıllardır bu çizgisinden sapmasa da 100 milyonda 1 denk gelen basım hatası sebebiyle belki de ilk kez bir iPhone'daki Apple logosu yamuk yerleştirildi.