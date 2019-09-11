11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı
11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı
11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde koordineli olarak farklı hedeflere gerçekleştirilen saldırılar neticesinde binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve milyarlarca dolar maddi hasar meydana gelmişti. Bugün, saldırıların 18. yılı geride kalırken tüm dünyanın canlı olarak televizyondan takip ettiği olaya ilişkin tartışmalar hala devam ediyor. Bu doğrultuda, 11 Eylül saldırılarına yönelik ortaya atılan iddialar ise şok etkisi yarattı. İşte, kafalarda soru işaretlerine sebep olan iddialar...
Giriş Tarihi: 11.09.2019
09:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019
10:02