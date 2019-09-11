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  • 11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde koordineli olarak farklı hedeflere gerçekleştirilen saldırılar neticesinde binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve milyarlarca dolar maddi hasar meydana gelmişti. Bugün, saldırıların 18. yılı geride kalırken tüm dünyanın canlı olarak televizyondan takip ettiği olaya ilişkin tartışmalar hala devam ediyor. Bu doğrultuda, 11 Eylül saldırılarına yönelik ortaya atılan iddialar ise şok etkisi yarattı. İşte, kafalarda soru işaretlerine sebep olan iddialar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:02
11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

ABD, yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen saldırılarının 18. yılını anıyor.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

Dünyanın seyrini değiştiren 2001 saldırılarının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen etkileri ve tartışmalar hala devam ediyor.

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11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

saldırılarından bir gün sonra ABD'de yayınlanan Superman çizgi romanında saldırılara benzer görsellerin kullanılması akıllarda soru işaretleri yarattı.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

'den bir gün sonra 12 Eylül 2001'de 596'ncı sayısı yayınlanan The Adventures of Superman (Superman'in maceraları) çizgi romanında New York'u andıran Metropolis kentini hedef alan ve İkiz Kuleler benzeri bir yapının hasar aldığı uzaylı saldırısı konu alınıyor.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

Hasar gören LexCorp Tower kuleleri, Superman'ın baş düşmanı Lex Luthor'a ait.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

Bahsi geçen sayfaların çizimini yapan Mike Wieringo'nun, uzaylı saldırısı sebebiyle hasar gören gökdelenleri tıpkı İkiz Kulelere benzer biçimde betimlemesi dikkat çekti.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti! 11 Eylül saldırılarına ilişkin tüyler ürperten tesadüf ortaya çıktı

Söz konusu sahnelerden birkaç sayfa sonra olaylar New York'a taşınıyor.

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