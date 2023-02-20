Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
09:11
17 Ağustos depreminin tanıkları anlattı! "3 gün sonra devlet gelmiş buralara. Beni komşular kurtarmış"
Asrın felekati 10 ili vururken, onların da yaralarını kanattı. Onlar, Büyük Marmara depreminin acı tanıkları. Depremin ilk gününden beri her acıda avazları çıktığı kadar bağırıyor yürekleri. 24 yıldır dinmeyen acıların kadınları Beyhan Softaoğlu, Emine Cebeci ve Nilgün Karamert. Nilgün Karamert, depremde Gözde'sini kaybetti. 24 yıldır her yerde arıyor. Depremde oğlunu kaybeden Emine Cebeci ve yine depremde kızını, eşini, sağ kolunu kaybeden Beyhan Softaoğlu, asrın felaketinin ilk gününden itibaren içsel bir sorgulamaya girdi. Beyhar Softaoğlu, "Buraya devlet çabuk geldi. Aksaklıklar elbet olacak 10 koca il.' Devlet neredeydi diyemem Allah var yukarıda'. Devletin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde sihirli değneği yok" dedi.