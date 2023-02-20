17 Ağustos depreminin tanıkları anlattı! "3 gün sonra devlet gelmiş buralara. Beni komşular kurtarmış"

KIZIMIN SADECE BAŞINI OKŞAYABİLDİM

Beyhan Softaoğlu'nun eşi Gökcük'te esnaftı. Gökcük Merkez Mahallesi'nde oturuyorlardı. O anları şöyle anlatıyor: Uyumuyorduk. Gece eşim ve ben balkonda oturuyorduk. Kızım da, bir arkadaşıyla odasındaydı. Son kez benden içecek bir şey istedi. İşte o dakika sallandık. Öyle bir gürültü koptu ki. Eşim balkondan bağırıyordu. 'Beyhan. Aylin nerdesiniz' diye. Ortalık zifiri karanlık. Kızımın sağ kolumla en son başını okşadım. 'Kızım bana sarıldı. 'Korkma annem. Kurtulacağız' dedim. Sonra yine bayılmışım. Uyandığımda taşların içindeydik. Kızımın kafası karnımda. Belden aşağısı nerde göremiyordum. Çok acı çekiyordum. Benim kolum kopmuş sonra fark ettim. Yani o kolumla sadece kızımın başını okşayabilmişim. Hayal gibi. 3 gün kaldık göçün altında. 17 yaşında gencecik bir kızdı yavrum. Hastenede aylar sonra öğrendim yavrumun ve eşimin öldüğünü."

