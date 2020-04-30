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20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi
Dile kolay! Tam 20 yıl boyunca ara vermeden selfie çekti. İlk ve son haline ise yılların ardından bakınca şaşırmamak elde değil .Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekerek yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. 39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez fotoğrafını çekti.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
08:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
08:24
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