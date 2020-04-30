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20 yıl boyunca çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Dile kolay! Tam 20 yıl boyunca ara vermeden çekti. İlk ve son haline ise yılların ardından bakınca şaşırmamak elde değil .Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekerek yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. 39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez fotoğrafını çekti.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 08:24
20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Genç adamın değişimi zamanın hayatımızı nasıl etkilediğini tüm çıplaklığıylşa gösteriyor.

20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Yaşadığımız her an bizde derin izler bırakır.

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20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Elbette bu anları kayıt altına almadıkça değişimi fark etmek biraz zor açıkçası.

20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Ancak Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekerek yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor.

20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez selfie çekti.

20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Kalina, 20 yılı 8 dakikaya sığdırdı.

20 yıl boyunca selfie çekti! Değişimi ise şaşkına çevirdi

Fotoğrafları birleştirerek video oluşturan Kalina, sabır ve özveri gerektiren çalışmasını YouTube hesabından paylaştı.

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