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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!

Giriş Tarihi: 07.09.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 11:01
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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür.

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20 yıl bu şekilde yaşadı.... çıkanlar şoke etti!
20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti!

İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.

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