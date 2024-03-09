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Haberler Galeri 2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:41

2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın askeri güç verilerini tek tek analiz eden ABD'li Global Firepower, geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri' listesini yayınladı. Firepower geçtiğimiz haftalarda da 2024 Dünyanın en güçlü orduları listesini açıklamıştı. Türk ordusu listede 3 basamak birden yükselmişti. Aktif askeri personel sayısı, ülkelerin helikopter filosu gibi detayların dikkate alınarak hazırlandığı listede, Türkiye yine üst sıralarda yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri…

2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Dünyanın en güçlü ordularının ardından Türkiye, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listeye de damga vurdu.

2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Birçok verinin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte ülke ülke dünyanın en iyileri...

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2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2024 LİSTESİ

80 – Libya

2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

79 - Kongo

2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

78 Bolivya

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