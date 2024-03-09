Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:41
2024’ün en iyileri belli oldu! Listeye Türkiye damgası… İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Dünyanın askeri güç verilerini tek tek analiz eden ABD'li Global Firepower, geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri' listesini yayınladı. Firepower geçtiğimiz haftalarda da 2024 Dünyanın en güçlü orduları listesini açıklamıştı. Türk ordusu listede 3 basamak birden yükselmişti. Aktif askeri personel sayısı, ülkelerin helikopter filosu gibi detayların dikkate alınarak hazırlandığı listede, Türkiye yine üst sıralarda yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri…