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2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Sosyal medyada daha önceleri gelecekten geldiğini iddia ederek çeşitli iddialar ortaya koyan zaman gezginlerine bir yenisi daha eklendi. 2028 yılından geldiğini iddia ederek çeşitli söylemlerde bulundu. İçlerinde öyle birisi var ki duyanları şoke etti. İşte Nikolai isimli Rus zaman gezgininin ortaya attığı şok iddialar ve bunlara gösterdiği kanıt…

Giriş Tarihi: 14.11.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 22:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





