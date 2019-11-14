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  • 2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Sosyal medyada daha önceleri gelecekten geldiğini iddia ederek çeşitli iddialar ortaya koyan zaman gezginlerine bir yenisi daha eklendi. 2028 yılından geldiğini iddia ederek çeşitli söylemlerde bulundu. İçlerinde öyle birisi var ki duyanları şoke etti. İşte Nikolai isimli Rus zaman gezgininin ortaya attığı şok iddialar ve bunlara gösterdiği kanıt…

Giriş Tarihi: 14.11.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 22:51
2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

olduğunu iddia eden pek kişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geleceği gördüğünü söyleyerek ilerleyen yıllarda dünyada meydan gelecek olan olaylara ilişkin söylemlerde bulunuyordu. Bu zaman gezginlerine 1 yenisi eklendi. Nikolai isimli Rus zaman gezgini 2028 yılından geldiğini iddia ederek şok iddialarda bulundu ve bunlara bir de kanıt sundu. İşte detaylar…

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai'nin anlattıkları ile kendisine inananları şoke etti...

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2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansı aldığını söyleyen zaman yolcusu Nikolai çok sayıda operasyonda yer aldığını ileri sürdü...

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını iddia etti...

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Bir süre sonra eline bir kalem ve kağıt alan zaman yolcusu bir çizim yaptı...

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Bu sırada yaşadığını iddia ettiği deneyimi anlatmaya devam eden Nikolai, 'Kara Ayı' adında çok gizli bir operasyona katıldığını ve bu operasyonun galaksilerarası bir görev olduğunu ileri sürdü...

2028’den geldiğini söyledi ve anlattıkları şoke etti! Gösterdiği resim şaşkına çevirdi…

Sovyetler Birliği döneminde Dünya ve Mars arasındaki tanımlanamayan nesneleri araştırma görevinin bir parçası olduğunu belirten zaman yolcusu görevlendirmelerin 1981 yılında başladığını da anlattı...

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