Türkiye'nin en iyi haber sitesi

278 bin ülkesine geri döndü

Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 12:06
278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Türkiye'ye sığınan ler operasyonların ardından teröristlerden temizlenen, barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgelere gidiyor.

278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine yerleşen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

278 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 , Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür." açıklamasında bulundu.

278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
BİZE ULAŞIN