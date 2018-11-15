278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine yerleşen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.