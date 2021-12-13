3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Sri Lanka'da dün, 310 kilogram ağırlığında ve 683 pound (yaklaşık 13 bin lira) değerinde dünyanın en büyük safiri sergilendi. Safir, yaklaşık 3 ay önce bir mücevher çukurunda bulundu. En büyük olmasının yanı sıra dünyada doğallığını koruyan en büyük safir olma konusunda da birinci sırada geliyor. Safiri inceleyen gemologlar, taşın 300 kilodan daha ağır olmasından dolayı da dünyadaki en nadir taşlardan olduğunu söyledi. Bir grup rahip, sergilenmeden önce taş için kutsamalar yaptı. Taş yerel halkın daha önce de tesadüfen dünyanın en büyük yıldız safir kümesini bulduğu Ratnapura bölgesinde bulundu. Güney Asya'da bulunan Ratnapura, safir ve diğer değerri taşların merkezi olarak biliniyor. Yerel mücevher ve mücevher endüstrisi kuruluşu, ülkenin geçen yıl elmas ve mücevher ihracatından milyonlarca dolar kazandığını bildirmişti.