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Haberler Galeri 3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok
Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:05

3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Üç ay önce keşfedilen ve dünyanın en büyük ve doğal safiri olmak özelliğine sahip 310 kiloluk safir, dün Sri Lanka'da sergilenmeye başladı.

3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Sri Lanka'da dün, 310 kilogram ağırlığında ve 683 pound (yaklaşık 13 bin lira) değerinde dünyanın en büyük safiri sergilendi.

3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Safir, yaklaşık 3 ay önce bir mücevher çukurunda bulundu. En büyük olmasının yanı sıra dünyada doğallığını koruyan en büyük safir olma konusunda da birinci sırada geliyor.

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3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Safiri inceleyen gemologlar, taşın 300 kilodan daha ağır olmasından dolayı da dünyadaki en nadir taşlardan olduğunu söyledi.

3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Bir grup rahip, sergilenmeden önce taş için kutsamalar yaptı. Taş yerel halkın daha önce de tesadüfen dünyanın en büyük yıldız safir kümesini bulduğu Ratnapura bölgesinde bulundu.

3 ay önce keşfedildi! Eşi benzeri yok

Güney Asya'da bulunan Ratnapura, safir ve diğer değerri taşların merkezi olarak biliniyor.

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