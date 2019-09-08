30 yıl boyunca baş ağrısı çekti! Nedeni ise...
30 yıl boyunca beyninde kurtla yaşadı. Yıllarca baş ağrısı çeken 59 yaşındaki adamın yaşadıkları kan dondurdu. Beyninden 10 cm kurt çıkaran doktorlar kurdun vücuduna içtiği sudan girdiği ve beynine gittiği iddia edildi. İşte şoke eden olayın detayları...
Giriş Tarihi: 08.09.2019
15:02
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019
15:10
Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.
Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.
KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ
Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.
Genç kadın yıllarca çektiği acılara bir son vermek istedi ve bıçak altına yattı. Sonrasındaki görüntüler ise doktorları bile şoke etti!
Yıllarca bu halde nasıl yaşadığı anlaşılamayan kadının operasyonu ise anbean görüntülendi.
Sosyal medyaya düşen kareler olayın boyutunu gözler önüne seriyor. Önemsenmeyen hastalık ya da izlerin yıllar sonra ne hale gelebildiğine herkes şahit oldu.