30 yıl boyunca baş ağrısı çekti! Nedeni ise...

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.