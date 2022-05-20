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Haberler Galeri 33 teröristten 19'unun talebi reddedildi, 5'i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:09

33 teröristten 19'unun talebi reddedildi, 5'i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ile PKK terör örgütü üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Türkiye, bugüne kadar iki ülkeden 33 teröristin iadesini talep etti, 19'unun iade talebi reddedildi, 5'i ise yanıtsız bırakıldı. Bu da yetmezmiş gibi iade talebi istenen terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildi. SABAH, vatandaşlık verilen isimlere ulaştı.

İLKER TURAK
33 teröristten 19’unun talebi reddedildi, 5’i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

NATO üyeliği için resmi olarak başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarının iadelerine yönelik yaptığı taleplerine kayıtsız kaldı.

33 teröristten 19’unun talebi reddedildi, 5’i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

Adalet Bakanlığı, son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK terör örgütü mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

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33 teröristten 19’unun talebi reddedildi, 5’i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

İsveç'ten ise 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu olmak üzere 21 terör örgütü mensubunun iadesi talep edildi. İki ülkeden iadesi talep edilen 33 teröristten 19'unun iade talebi reddedildi, 5'i ise yanıtsız bırakıldı.

33 teröristten 19’unun talebi reddedildi, 5’i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

Türkiye'nin iade taleplerini yerine getirmeyen Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerine sahip çıkarak iadesi istenen o isimlere bir de vatandaşlık verdi.

33 teröristten 19’unun talebi reddedildi, 5’i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı

İsveç, Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın da aralarında bulunduğu PKK'nın önemli isimlerinin iadelerini reddederken, aralarında sözde İsrail imamı Harun Tokak'ın da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de iadesine yönelik taleplere karşılık vermedi.

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