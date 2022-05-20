Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:08
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
15:09
33 teröristten 19'unun talebi reddedildi, 5'i yanıtsız bırakıldı: SABAH o isimlere ulaştı
NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ile PKK terör örgütü üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Türkiye, bugüne kadar iki ülkeden 33 teröristin iadesini talep etti, 19'unun iade talebi reddedildi, 5'i ise yanıtsız bırakıldı. Bu da yetmezmiş gibi iade talebi istenen terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildi. SABAH, vatandaşlık verilen isimlere ulaştı.