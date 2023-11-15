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Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 13:40

40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

ABD'de yaşayan Alexander Tominsky adlı bir adam, oldukça ilginç ve çılgınca bir 'challenge'a imza attı. 40 gün boyunca sadece 40 bütün tavuk yedi ve bu başarısını tavukların kemiklerini biriktirerek belgeledi. Duyanları şaşkına çeviren bu karar, ona binlerce takipçi kazandırdı ve fenomen olmasını sağladı. Artık "tavuk adam" olarak anılan genç adam, bu süreçte tam 15 kilo verdi. Yaşadığı deneyimi paylaşan Alexander, dünya gündemine oturdu. Peki neden böyle bir şey yaptı dersiniz? İşte açıklamaları…

40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

Philadelphia'da yaşayan bir adam, olaysız şehrine kutlayacak ve kendisini hatırlatacak bir şey vermek için harekete geçti. Akıllara gelebilecek en ilginç challenge'ı gerçekleştirdi. Hadi gelin sizi Philadelphia'da yaşayan Alexander Tominsky ile tanıştıralım. Tominsky, tamı tamına 40 gün boyunca yalnızca 40 bütün tavuk ile beslendi. Bu kararı ona binlerce takipçi ve "tavuk adam" lakabını kazandırdı. Bu süreçte 15 kilo veren genç adamın, açıklamaları da en az challenge'ı kadar ilginç!

40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

40 GÜN BOYUNCA SADECE TAVUK YEDİ!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Alexander Tominsky, ilginç bir meydan okumaya imza attı. 40 gün boyunca aynı yemeği yiyen Alexander, dünyada gündem oldu.

31 yaşındaki Tominsky, mide ağrıları sebebiyle garip bir diyete girdi. 40 gün boyunca sadece tavuk yiyen genç adam, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

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40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

15 KİLO VERDİ

İlk günlerin kolay geçtiğini ama diyetin ilerleyen zamanlarında akıl sağlığını sorgulamaya başladığını belirten Alexander, Guardian gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi:

''Başta eğlenceliydi keyif alıyordum. İlerleyen günlerde ise sürekli tekrara bindiği için delirdiğimi düşündüm.''

Bu süreçte 15 kilo verdiğini de belirten Alexander, 30 gün sürecek olan diyeti internette gündem olması üzerine 40 güne çıkarttığını belirtti.

40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

40 GÜN BOYUNCA TAVUK YİYEN ADAM DÜNYANIN GÜNDEMİNDE!

Tominsky ya da tanındığı adıyla Philadelphia Tavuk Adam, As It Happens sunucusu Nil Köksal'a "Bunu söyleyip duruyorum ama gerçek bu. Yapılacak doğru şey gibi geldi." dedi.

"Bilinçaltımda beni en az yedi gün ve ardından 30 gün uzunluğa iten bir şey vardı. Sonra 30. günde yeterince acı hissetmedim, bu yüzden onu 40'a çıkardım."

Kendi kendine empoze ettiği yolculuk boyunca çok fazla acı hissetti. Artık kuşları düşünmeye bile dayanamıyor. Aslında, yemeğe olan iştahını tamamen kaybettiğini söyledi.

40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

"Kokusu, onu ayırırken çıkardığı ses, tadı gibi her şey, her zerresi, duyularınıza gelince çok daha güçlü hale geliyor," dedi.

Ancak görevinin son anları düpedüz coşkuluydu. Tominsky, diyetin son günü takipçilerini sahile çağırdı ve burada kutlama yaptı. Genç adam, bir grup ateşli hayranın önünde Bruce Springsteen'in Philadelphia Sokakları şarkısıyla 40. tavuğu mideye indirdi.

"Adrenalinim pompalanıyordu. Kafatasımın içinde o kadar çok serotonin dans ediyordu ki, tat gerçekten bilincimde olan bir şey bile değildi. Sadece insanların neşeyle çığlık atma sesi" dedi.

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