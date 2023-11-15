40 gün boyunca 40 bütün tavuk yedi, 15 kilo verdi! ‘’Tavuk adam’’ dünya gündemine oturdu

ABD'de yaşayan Alexander Tominsky adlı bir adam, oldukça ilginç ve çılgınca bir 'challenge'a imza attı. 40 gün boyunca sadece 40 bütün tavuk yedi ve bu başarısını tavukların kemiklerini biriktirerek belgeledi. Duyanları şaşkına çeviren bu karar, ona binlerce takipçi kazandırdı ve fenomen olmasını sağladı. Artık "tavuk adam" olarak anılan genç adam, bu süreçte tam 15 kilo verdi. Yaşadığı deneyimi paylaşan Alexander, dünya gündemine oturdu. Peki neden böyle bir şey yaptı dersiniz? İşte açıklamaları…