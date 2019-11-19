6 Maddede İran'da neler oluyor?

2 - Benzin zammına İranlı siyasetçilerin tepkileri ne oldu?
Benzin zammı İranlı siyasetçiler arasında da tartışma konusu oldu.
Muhafazakar kesim başta zam kararından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sorumlu tutarken, reformistler konunun meclise getirilmemesinden şikayet etti.
İran Meclisindeki reformist Ümit Grubu, zam kararının mecliste görüşülmesi için yasa teklifi hazırlığındayken, ülke lideri Ali Hamaney'in 17 Kasım Pazar günü zam kararını desteklediğini açıklaması, reformistlerin tekliflerini geri çekmesine neden oldu.