Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 17:03

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' kabusunda yeni detaylar...

ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett tarafından 2010 yılında yedi yaşında olduğu düşünülerek evlatlık edinilen Natalia Grace Barnett dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Uzun süre dünya gündeminde en çok konuşulan olayda Kristine, yedi yaşında diye evlatlık edindikleri Natalia'nın kendilerini öldürmeye çalıştığını söylemişti. Kristine Barnett, Natalia Barnett'in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü. 'Sosyopat cüce' olarak anılan Natalia Grace Barnett ile ilgili kan donduran detaylar yeni detaylar ortaya çıktı.