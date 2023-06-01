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Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 17:03

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' kabusunda yeni detaylar...

ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett tarafından 2010 yılında yedi yaşında olduğu düşünülerek evlatlık edinilen Natalia Grace Barnett dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Uzun süre dünya gündeminde en çok konuşulan olayda Kristine, yedi yaşında diye evlatlık edindikleri Natalia'nın kendilerini öldürmeye çalıştığını söylemişti. Kristine Barnett, Natalia Barnett'in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü. 'Sosyopat cüce' olarak anılan Natalia Grace Barnett ile ilgili kan donduran detaylar yeni detaylar ortaya çıktı.

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! ’Sosyopat cüce’ kabusunda yeni detaylar...

ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett çifti, 7 yaşında olduğu düşüncesiyle Natalia Grace'i evlat edinmişlerdi. Daha sonra Natalia'nın hareketlerinden şüphelenen aile, doktor muayeneleri sonrasında çocuk sanılan Natalia'nın aslında 22 yaşında olduğu gerçeğiyle yüzleşmişti. Grace'i üç yıl boyunca Indiana eyaletindeki evlerinde tek başına bırakan aile, Kanada'ya yerleştikleri için çocuğa kötü muamele etmek suçlamasıyla yargılanıyordu.

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! ’Sosyopat cüce’ kabusunda yeni detaylar...

Kristine Barnett, evlatlık edindikleri Natalia'nın kendilerini öldürmeye çalıştığını söylemiş ve olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Bu gelişmenin ardından ise, genç kıza 'sosyopat cüce' değerlendirmesi yapılmıştı. Kendisini savunan Natalia'nın itirafları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

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7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! ’Sosyopat cüce’ kabusunda yeni detaylar...

"CAMA KANLA YAZI YAZDI"

Nadir görülen bir cücelik hastalığı nedeniyle Natalia Barnett'in yaşı belirlenemiyor. Ukrayna'da doğan Barnett'in 2010'da evlat edinildiğinde yaşının 6 ile 8 arasında olduğu tahmin ediliyordu. Eylül'de Michael ve Kristine Barnett çiftine Natalia Barnett'i 3 yıl boyunca bir dairede tek başına bıraktığı suçlamasıyla dava açılmıştı. Kristine Barnett, Natalia Barnett'in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü.

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! ’Sosyopat cüce’ kabusunda yeni detaylar...

"HİÇ KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPILMADI"

Natalia Barnett, programda hiç kemik ölçümü yaptırdığını hatırlamadığını söylemişti. Bu arada, Natalia'nın biyolojik annesi olduğunu söyleyen Ukraynalı bir kadın ise, İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesine "16 yıl önce tek başına bakamadığım için bebekken Natalia'yı terk etmek zorunda kaldım" demişti. Barnett çiftinin Kanada'ya gitmesinden sonra Natalia'yı evlat edinen yeni ailesi Natalia'nın bir çocuk olduğunu ve kendisine çocuk gibi davrandıklarını söylemişti.

7 yaşında çocuk sanılıp evlatlık alınmıştı: 22 yaşında çıktı! ’Sosyopat cüce’ kabusunda yeni detaylar...

'NE OLACAK Kİ?' DİYE SORMUŞ

Dün yayınlanan "Natalia Grace'in Merak Uyandıran Davası" isimli programa konuşan Barnett çiftinin komşularının sözleri şaşkına çevirdi.Toby ve Melanie Miles çifti "Bize onun seri katil gibi bir şey olduğunu söylediler. Sürekli öldürülmekten endişe ediyorlardı, Evdeki bütün bıçakları saklamışlar" ifadesini kullandı. Toby, "Eğer küçük kızla iletişimi kesersek bizi de öldürebileceğinden korktum" dedi.

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