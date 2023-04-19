7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Etkinliğin dikkat çeken kısmı, Cemil Bayık'ın önceden kaydedilmiş ve Düsseldorf'ta dinletilmiş konuşması. Bayık, Türkiye'deki sayısız saldırıdan sorumlu tutulan PKK'nın şu anki liderlerinden biri. ABD de bunu teyit ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK liderinin yakalanması için 4 milyon dolar ödül koydu ve 2021'de Twitter hesabından 'Bu teröristi gördünüz mü? Cemil Bayık terör örgütü PKK'nın kurucu üyesidir. Onu durdurmamıza yardım et' paylaşımında bulundu. PKK hem ABD'de hem de Avrupa'da terör örgütü olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.