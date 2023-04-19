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Haberler Galeri 7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’
Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 16:49

7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler dünya gündeminde. 7'li koalisyonun terör örgütlerinden aldığı destek tartışmalara yol açarken Alman medyası, terör örgütü PKK liderlerinden Cemil Bayık'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yürüttüğünü belirtti. Haberde, "Düsseldorf'ta konuşan PKK lideri, 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına Erdoğan'ın AKP'si ve müttefiki MHP'yi devirmek için mümkün olan her şeyin yapılması çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.

İHA
7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Almanya'nın en büyük basın yayın organlarından sol liberal çizgiye sahip Frankfurter Rundschau gazetesi, "ABD ona terörist diyor: Almanya'daki seçim kampanyasını ünlü PKK'lı (Cemil Bayık) yönetiyor" başlıklı haberinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimleri ele aldı. Haberde, seçim kampanyalarının yurt dışında ve özellikle Almanya'da da yürütüldüğü belirtildi. Almanya'da Yeşil Sol Parti'nin ABD tarafından terörist olarak tanınan şahıslarla seçim çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekildi.

7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

"ERDOĞAN ENGELLENİYOR"

Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyasının Almanya'da heyecan oluşturduğu belirtilen haberde Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütülen seçim kampanyasının eleştirilerin odağındayken, terör örgütü PKK'ya yakın olduğu belirtilen Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapıldı.

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7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

"SADECE SİYASİLER KAMPANYA YÜRÜTMÜYOR"

Haberde, "Bununla birlikte Yeşil Sol Parti veya Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet ittifakı için her zaman sadece siyasiler kampanya yürütmüyor. Bazı durumlarda, en son Düsseldorf'taki bir mitingde olduğu gibi tartışmalı isimler de ortaya çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Binlerce kişinin Türkiye'de tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle 15 Nisan Cumartesi günü Düsseldorf'ta yürüyüş gerçekleştirildiği hatırlatılan haberde, "Yeşil Sol Parti'nin Avrupa kolu da organizatörler arasında yer aldı.

7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Etkinliğin dikkat çeken kısmı, Cemil Bayık'ın önceden kaydedilmiş ve Düsseldorf'ta dinletilmiş konuşması. Bayık, Türkiye'deki sayısız saldırıdan sorumlu tutulan PKK'nın şu anki liderlerinden biri. ABD de bunu teyit ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK liderinin yakalanması için 4 milyon dolar ödül koydu ve 2021'de Twitter hesabından 'Bu teröristi gördünüz mü? Cemil Bayık terör örgütü PKK'nın kurucu üyesidir. Onu durdurmamıza yardım et' paylaşımında bulundu. PKK hem ABD'de hem de Avrupa'da terör örgütü olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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