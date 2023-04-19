7’li koalisyonun kirli iş birliği Alman basınında! ‘PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor!’

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler dünya gündeminde. 7'li koalisyonun terör örgütlerinden aldığı destek tartışmalara yol açarken Alman medyası, terör örgütü PKK liderlerinden Cemil Bayık'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yürüttüğünü belirtti. Haberde, "Düsseldorf'ta konuşan PKK lideri, 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına Erdoğan'ın AKP'si ve müttefiki MHP'yi devirmek için mümkün olan her şeyin yapılması çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.