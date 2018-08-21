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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Giriş Tarihi: 21.08.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 11:32
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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Beyaz Saray eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman'ın gizlice elde ettiği video, ses kayıtları ve elektronik postalara dayandırdığı iddiasında, ABD Başkanı 'ın eşi Melania'yı kendisinden boşanması halinde intikam almakla tehdit ettiği söylemlerine bir yenisi eklendi.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürdü.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

ABD Başkanı ile çalıştığı yılları konu alan 'Kaçık' (Unhinged) adlı kitabıyla gündeme gelen Beyaz Saray eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman, ABD liderinin eşi Melania'yı kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkartmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Newman, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen 'Einstein' (EB-1) vizesiyle ABD'ye yerleşen Slovenya göçmeni First Lady'nin vize almasında Trump'ın rol oynadığını, 1998'de ile tanışan Melania'nın Trump ile evlendikten bir yıl sonra 2006'da ABD vatandaşlığına geçtiğini iddia ediyor.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Newman, Trump'ın eşinin vatandaşlıkta çıkarılması için, vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf edebileceğini vurguluyor.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Newman kitabında, "Kendisini Rusya soruşturmasında affedebileceğini söyleyen bir adam, vize skandalında mı aynı şeyi yapmayacak?" diye yazıyor.

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ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?
ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Melenia Trump esir mi tutuluyor?

Newman'ın bu iddialarına bir yenisi eklendi. Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürdü.

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