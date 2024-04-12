Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:48
ABD basını yazdı! İran’ın İsrail’e saldırısı için saat verildi: Gerilim tırmanıyor!
7 Ekim'den bu yana Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan 'misilleme' açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir yetkili ise 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim tırmanırken ABD'den İsrail'e peş peşe destek açıklamaları gelirken İsrail "Tetikyeyiz" diyerek İran'a mesaj gönderdi! ABD Büyükelçiliği ise vatandaşlarından İsrail'e yönelik seyahatlerini ertelemesini istedi…