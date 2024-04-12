ABD basını yazdı! İran’ın İsrail’e saldırısı için saat verildi: Gerilim tırmanıyor!

SALDIRI GÜNLER İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK!

Hafta başında beri ABD basınında yer alan istihbarat raporlarında, İsrail'le bağlantılı hedeflere İran ya da 'vekilleri' tarafından yakın zaman içinde saldırı düzenlenebileceği kaleme alınmıştı. WSJ'ye konuşan kaynak ise bu saldırının İsrail'in sınırları içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Dün konuya ilişkin konuşan ABD'li bir yetkili de İran'ın 'misilleme saldırısının' günler içinde 'muhtemelen İsrail topraklarında' olabileceğini vurguladı.